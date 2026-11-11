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5 Berita Terpopuler: Hmmm...AP3KI Punya Rekomendari untuk Penuntasan PPPK, Menjawab Keresahan

5 Berita Terpopuler: Hmmm...AP3KI Punya Rekomendari untuk Penuntasan PPPK, Menjawab Keresahan
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Rapat koordinasi nasional (rakornas) kedua Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan sejumlah rekomendasi. Dengan rekomendasi ini diharapkan pemerintan bisa menuntaskan masalah P3K, PPPK paruh waktu, dan honorer. Foto dok. AP3KI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (10/11) tentang hmmm ICW menemukan anggaran Rp14 miliar untuk Rans, AP3KI rekomendasikan penuntasan PPPK, hingga Kemenkeu menjawab keresahan pemda. Simak selengkapnya!

1. Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad

Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer).

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Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad

2. 5 Rekomendasi AP3KI kepada Pemerintah untuk Penuntasan P3K, PPPK Paruh Waktu, Honorer

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Rapat koordinasi nasional (rakornas) kedua Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Selengkapnya di Bawah:

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (10/11) tentang hmmm ICW menemukan anggaran Rp14 miliar untuk Rans, AP3KI rekomendasikan penuntasan PPPK

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