5 Berita Terpopuler: Hmmm...AP3KI Punya Rekomendari untuk Penuntasan PPPK, Menjawab Keresahan
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (10/11) tentang hmmm ICW menemukan anggaran Rp14 miliar untuk Rans, AP3KI rekomendasikan penuntasan PPPK, hingga Kemenkeu menjawab keresahan pemda. Simak selengkapnya!
1. Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad
Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer).
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Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad
2. 5 Rekomendasi AP3KI kepada Pemerintah untuk Penuntasan P3K, PPPK Paruh Waktu, Honorer
Rapat koordinasi nasional (rakornas) kedua Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan sejumlah rekomendasi.
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5 berita terpopuler sepanjang Selasa (10/11) tentang hmmm ICW menemukan anggaran Rp14 miliar untuk Rans, AP3KI rekomendasikan penuntasan PPPK
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