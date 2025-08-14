jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/8) tentang Fadlun menyebut honorer belagak pintar makanya sulit jadi PPPK, Presiden Prabowo turun tangan soal kasus PBB Pati, hingga BKN menyanpaikan kabar melegakan soal R1-R4. Simak selengkapnya!

1. Fadlun: Bagaimana Pemda Mau Mengusulkan PPPK Paruh Waktu jika Honorer Berlagak Pintar

Sejumlah instansi pemda sudah mulai menyiapkan berkas pengusulan pengangkatan honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Namun, sejumlah pemda lainnya belum ada tanda-tanda mengusulkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu.

2. Tak Disalami Wapres Gibran di Upacara Gelar Militer, AHY Merespons Begini

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal tidak dirinya disalami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung beberapa waktu lalu.