5 Berita Terpopuler: Honorer Dipuji, PPPK PW Non-Guru Bakal Jadi ASN Penuh, tetapi P3K Teknis 35+ Minta Diangkat PNS

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (31/10) tentang Mendikdasmen memuji guru honorer, PPPK paruh waktu non-guru bakal jadi ASN penuh, hingga P3K teknis 35+ minta diangkat PNS. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Non-Guru Jadi ASN Penuh per 1 Januari 2027, SK Pusat

PPPK paruh waktu non-guru jadi ASN penuh per 1 Januari 2027. Mereka mendapatkan SK pusat disesuaikan dengan instansi pembinanya.

"Kawan-kawan PPPK paruh waktu teknis, penyuluh, tenaga kesehatan, dan jabatan lainnya di luar guru bisa berlega hati. Insyaallah per 1 Januari 2027 semuanya diangkat menjadi PPPK PW dan dialihkan ke pusat," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Sabtu (31/10

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PPPK Paruh Waktu Non-Guru Jadi ASN Penuh per 1 Januari 2027, SK Pusat

2. Ratusan Kepala Sekolah Dilantik, PPPK Harus Menunggu 8 Tahun

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat melantik ratusan kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Jumat (30/10).