5 Berita Terpopuler: Honorer Heboh, 21 Ribuan PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik, Bertentangan dengan Putusan MK?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Miggu (14/12) tentang honorer heboh karena ada surat pendataan, 21 ribu PPPK paruh waktu tidak dilantik, hingga Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Simak selengkapnya!
1. Honorer Heboh Ada Surat Pendataan Non-ASN 2025, Jawaban BKN Telak
Kalangan honorer heboh dengan adanya surat pendataan non-ASN 2025.
Itu setelah dua kabupaten, yaitu Dompu dan Labuhanbatu disebut-sebut melakukan pendataan ulang dengan dasar surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengatakan banyak rekannya yang bertanya-tanya soal surat edaran perihal pendataan non-ASN 2025.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Honorer Heboh Ada Surat Pendataan Non-ASN 2025, Jawaban BKN Telak
2. 21 Ribuan PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik, Langsung Kerja, Faisol: Kandas Sudah
5 berita terpopuler sepanjang Miggu (14/12) tentang honorer heboh karena ada surat pendataan, 21 ribu PPPK paruh waktu tidak dilantik
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bu Khofifah Bangga Jatim Tertinggi Pengangkatan PPPK Guru
- Wakil Rakyat Khawatir Mutasi PPPK Berdampak Buruk
- Gaji PPPK Paruh Waktu Berbeda-beda, Rp250 Ribu Kerja Enggak Boleh Malas
- Heboh Kabar SE MenPANRB di Kalangan Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Ternyata
- 21 Ribuan PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik, Langsung Kerja, Faisol: Kandas Sudah
- Guru Besar UGM Apresiasi Kinerja Kementan Capai Target Percepatan Swasembada Beras