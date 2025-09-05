menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Honorer Jengkel, Formasi PPPK 2026 Harus Diusulkan Sekarang, Beban Gaji Bertambah

5 Berita Terpopuler: Honorer Jengkel, Formasi PPPK 2026 Harus Diusulkan Sekarang, Beban Gaji Bertambah

5 Berita Terpopuler: Honorer Jengkel, Formasi PPPK 2026 Harus Diusulkan Sekarang, Beban Gaji Bertambah
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen mengatakan, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu setelah ada pengumuman alokasi kebutuhan. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (4/9) tentang honorer jengkel soal pengisian DRH PPPK paruh waktu, formasi PPPK 2026 harus diusulkan sekarang, hingga beban gaji PPPK bertambah. Simak selengkapnya!

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Belum Dimulai, Wajarkah Honorer Jengkel?

Hingga saat ini disinyalir belum ada honorer yang melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Dalam sebuah grup WA peserta seleksi PPPK 2024, sejumlah honorer tampak mulai kehilangan kesabaran gegara tampilan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu belum muncul di akunnya masing-masing di SSCASN.

Beberapa di antaranya meluapkan kejengkelan dengan umpatan, tidak lagi percaya dengan Panselnas CASN yang dianggap seenaknya saja mengingkari jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Beban Gaji PPPK Bertambah, Tukin ASN Dipangkas Hingga 5%

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (4/9) tentang honorer jengkel soal pengisian DRH PPPK paruh waktu, formasi PPPK 2026 harus diusulkan sekarang

