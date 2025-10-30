5 Berita Terpopuler: Honorer Lebih Suka jadi PPPK Bukan PNS, tetapi Bagaimana Gajinya? MenPANRB Merespons
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (29/10) tentang honorer lebih suka jadi PPPK daripada PNS, TKD dipangkas bagaimana gaji PPPK? Pemda sedang mengencangkan ikat pinggang. Simak selengkapnya.
1. Jika 3 Tuntutan Ini Dikabulkan, Honorer Lebih Suka jadi PPPK, Bukan PNS
Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Ketika saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, FHNK2I mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.
Ketua Umum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.
2. Sisa Guru P1 Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Terakhir Tahun Ini
