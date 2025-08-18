menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Honorer Membludak, Jangan Lupa Serahkan 2 Dokumen Ini untuk Jadi PPPK Paruh Waktu, Luhut Bilang Begini

5 Berita Terpopuler: Honorer Membludak, Jangan Lupa Serahkan 2 Dokumen Ini untuk Jadi PPPK Paruh Waktu, Luhut Bilang Begini

5 Berita Terpopuler: Honorer Membludak, Jangan Lupa Serahkan 2 Dokumen Ini untuk Jadi PPPK Paruh Waktu, Luhut Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika dan pengurus lainnya saat mendatangi BKPSDM Bangkalan Madura. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (17/8) tentang honorer membludak, jangan lupa serahkan dua dokumen ini untuk jadi PPPK paruh waktu, hingga Luhut bilang begini soal ketidakhadiran Megawati di Istana. Simak selengkapnya!

1. Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak

Banyak pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 menjadi PPPK paruh waktu. Ini terkait dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda yang berbeda-beda.

Baca Juga:

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan Kabupaten Bangkalan Madura juga mengalami kendala mengangkat seluruh R2, R3, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak

Baca Juga:

2. Sebelum Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu ke MenPAN-RB, Honorer Harus Serahkan 2 Dokumen Ini

Pengusulan PPPK paruh waktu terus berjalan. Namun, sebelum diusulkan PPPK paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, ada dokumen wajib yang harus diserahkan honorer.

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (17/8) tentang honorer membludak, jangan lupa serahkan dua dokumen ini untuk jadi PPPK paruh waktu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI