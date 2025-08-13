5 Berita Terpopuler: Honorer R1-R4 Dipastikan Jadi PPPK Paruh Waktu, Pengusulan Sisa 9 Hari Lagi, Apa Cuma Omong Kosong?
jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (12/8) tentang honorer R1-R4 bakal masuk PPPK paruh waktu, pengusulan PPPK sisa sembilan hari lagi, hingga pembantu Prabowo dinilai cuma omong kosong. Simak selengkapnya!
1. Jangankan R1 hingga R3, Honorer R4 Dipastikan Masuk PPPK Paruh Waktu Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:37 WIB
Jangankan R1 hingga R3, honorer R4 dipastikan masuk PPPK paruh waktu. Selain itu, tidak ada honorer yang diberhentikan.
Kebijakan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang menyelamatkan seluruh honorer database BKN maupun non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) layak dicontoh seluruh pemda.
Bupati Ade, mengakomodasi honorer database BKN dan non-database yang sudah ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak lulus formasi ke paruh waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
2. Pengusulan PPPK Paruh Waktu Tinggal 9 Hari Lagi, R1 R2 R3 Tak Hanya Diam Menunggu
