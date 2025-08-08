jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (7/8) tentang honorer resah soal pengangkatan PPPK paruh waktu, pemda tak seragam soal penuntasan NIP PPPK, hingga Ketua AP3KI menyebut kado terindah buat honorer adalah pengangkatan ASN. Simak selengkapnya!

1. Honorer Resah soal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Alasan Pemda Mengejutkan

Jadwal usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu oleh instansi telah ditetapkan BKN selaku Panselnas CASN, yakni dimulai 1 Agustus hingga 20 Agutus 2025.

Karena itu, DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengusulkan pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 menjadi PPPK paruh waktu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengatakan pengusulan PPPK paruh waktu itu penting karena informasi yang beredar luas mengabarkan tenggat waktu usulan 20 Agustus.

2. NIP PPPK Paruh Waktu Tuntas Bulan Depan, Sikap Pemda Tidak Seragam, Waduh