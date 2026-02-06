jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/2) tentang butuh negosiasi agar honorer tersisa jadi PPPK, formasi khusus untuk PPPK full time didukung wakil rakyat, hingga pejabat Kemenkeu yang kena OTT KPK baru dilantik Purbaya. Simak selengkapnya!

1. Pejabat Kemenkeu yang Ditangkap KPK Baru Dilantik Purbaya 28 Januari

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rizal yang kini menjabat kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu, berlangsung di Lampung.

Diketahui bahwa Rizal belum lama ini dilantik untuk jabatan tersebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni pada 28 Januari 2026.

2. Dibutuhkan Negosiasi Tingkat Tinggi agar Honorer Tersisa jadi PPPK

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan guru madrasah, utamanya guru honorer yang belum punya sertifikasi pendidik (serdik). Namun, peningkatan kesejahteraan guru di lingkup Kemenag mesti dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara serta regulasi.