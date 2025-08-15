menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Honorer TMS Waswas, BKN Ungkap Semua Punya Hak Sama untuk Jadi PPPK, Sudah On The Track

5 Berita Terpopuler: Honorer TMS Waswas, BKN Ungkap Semua Punya Hak Sama untuk Jadi PPPK, Sudah On The Track

5 Berita Terpopuler: Honorer TMS Waswas, BKN Ungkap Semua Punya Hak Sama untuk Jadi PPPK, Sudah On The Track
BKN menyatakan semua honorer punya hak yang sama menjadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (13/8) tentang honorer TMS waswas, BKN ungkap semua honorer punya hak untuk jadi PPPK, hingga Dasco ungkap DPRD Pati sudah on the track. Simak selengkapnya!

1. BKN: Semua Honorer Punya Hak Sama Diangkat PPPK Paruh Waktu

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan semua honorer baik database maupun tidak masuk pangkalan data berhak diangkat PPPK paruh waktu.

BKN juga mengimbau agar honorer database maupun non-database tidak mempermasalahkan hal tersebut karena masing-masing punya hak yang sama.

Pernyataan BKN ini muncul lantaran di lapangan, antara honorer database dan non-database saling mengeklaim paling berhak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

2. Kasus Bupati Pati Didemo dan Dilempari Sendal Menyita Perhatian Istana

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (13/8) tentang honorer TMS waswas, BKN ungkap semua honorer punya hak untuk jadi PPPK

