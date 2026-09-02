5 Berita Terpopuler: Indonesia Kekurangan 464 Ribu Guru PNS, PPPK Diminta Bersiap-siap, Simak 3 Info dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (1/9) tentang Indonesia kekruangan 464 ribu guru PNS, PPPK penuh waktu diminta bersiap-siap, hingga tiga poin penjelasan pemerintah soal alih status. Simak selengkapnya!

1. Bukan Otomatis, PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengimbau para guru PPPK untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS 2027.

Diketahui, alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PNS melalui seleksi pada awal 2027.

Bukan pengangkatan otomatis. Sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal 2027 untuk menjadi PNS, dengan sekitar 500 ribu formasi yang disiapkan.

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Bukan Otomatis, PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap-siap

2. 3 Poin Penjelasan Pemerintah soal Alih Status Guru PPPK & P3K Paruh Waktu, Penting!