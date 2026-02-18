5 Berita Terpopuler: Info Kemendikdasmen, Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Cair Awal Ramadan, Kabarnya Sampai ke Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (17/2) tentang info Kemendikdasmen soal tata kelola guru, skema insentif guru PPPK paruh waktu selesai, hingga kabar soal saham gorengan akan sampai ke presiden. Simak selengkapnya!
1. Skema Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Rampung, Target Cair Awal Ramadan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, Banten telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Skema yang dirancang TAPD Pemkab Serang ini khusus untuk formasi guru PPPK Paruh Waktu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana menjelaskan bahwa draf formulasi insentif tersebut kini tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
2. Tanggapi Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal PBI JK, Forum Sinergi Komunitas Merah Putih: Cereboh & Menyesatkan Publik
