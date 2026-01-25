5 Berita Terpopuler: Info Penting untuk PPPK Paruh Waktu, Ada Mutasi Besar-besaran, Sebuah Aturan Diuji

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (24/1) tentang info penting untuk PPPK paruh waktu, ada mutasi besar-besaran di tubuh Polri, hingga mahasiswa uji pasal UU LLAJ. Simak selengkapnya!

1. Info Penting untuk PPPK Paruh Waktu, Sepekan Lagi ya

Hingga hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum membayarkan gaji PPPK Paruh Waktu yang sudah mulai bekerja sejak awal Januari 2026.

Muncul spekulasi di masyarakat, Pemprov Jabar tidak punya anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah kabar tersebut.

2. Kapolri Mutasi 85 Pati & Pamen Polri, Irjen Sandi Nugroho Jadi Kapolda Sumsel