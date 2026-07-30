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5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Sudah Cair, Saatnya Negara Mewujudkan Jadi PNS

5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Sudah Cair, Saatnya Negara Mewujudkan Jadi PNS
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Sudah saatnya negara peduli dengan mengangkat PPPK dan PPPK paruh waktu menjadi PNS. Ini bisa menjadi kado terindah HUT ke-81 RI. Foto: Dokumentasi Eko Wibowo for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (29/7) tentang info terbaru soal gaji PPPK dari pusat, gaji ke-13 PPPK paruh waktu Mataram sudah cair, hingga saatnya negara peduli impian PPPK jadi PNS. Simak selengkapnya!

1. Saatnya Negara Peduli Mewujudkan Impian PPPK & P3K PW Jadi PNS, Bisa Jadi Kado HUT RI

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan bahwa  sudah saatnya negara mengangkat PPPK dan PPPK paruh waktu menjadi PNS. 

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Menurut dia, perubahan status ini bisa menjadi kado terindah Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Eko optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap sumber daya manusia guru di Indonesia, sehingga akan ada gebrakan yang berpihak kepada guru PPPK dan P3K PW.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Saatnya Negara Peduli Mewujudkan Impian PPPK & P3K PW Jadi PNS, Bisa Jadi Kado HUT RI

2. Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Mataram Sudah Bisa Dicairkan Pekan Ini 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (29/7) tentang info terbaru soal gaji PPPK dari pusat, gaji ke-13 PPPK paruh waktu Mataram sudah cair

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