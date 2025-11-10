menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, Begitu Nista Kasusnya

5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, Begitu Nista Kasusnya

5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, Begitu Nista Kasusnya
Empat tersangka (kiri-kanan): Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, serta Sucipto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (9/11) tentang info terbaru soal ledakan di SMAN 72 terungkap, Bupati Ponorogo tertangkap KPK, hingga kasus Bupati Ponorogo dinilai nista. Simak selengkapnya! 

1. PPPK Seharusnya Bersyukur Tidak Melalui Paruh Waktu, Bukan Malah Minta PNS

PPPK seharusnya bersyukur tidak melalui sistem paruh waktu, bukan malah minta dialihkan ke PNS. 

Saat ini fokus pemerintah menuntaskan honorer atau tenaga non-ASN melalui jalur PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengaku terkaget-kaget melihat tingkah polah para PPPK.

PPPK Seharusnya Bersyukur Tidak Melalui Paruh Waktu, Bukan Malah Minta PNS

2. Cerita Dahlan Iskan tentang Sosok Sugiri Ponorogo, Begitu Nista Sampai Ditangkap KPK

Kolumnis kondang Dahlan Iskan punya cerita tentang sosok Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (9/11) tentang info terbaru soal ledakan di SMAN 72 terungkap, Bupati Ponorogo tertangkap KPK, hingga kasus Bupati Ponorogo

