5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Muncul, Nasib Honorer Non-database BKN Masih Menunggu, Simak Baik-Baik
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (20/11) tentang info terbaru soal kematian Dosen UNTAG, nasib honorer nondatabase BKN menunggu, hingga Kepala BKN menyimak baik-baik permintaan peralihan dari PPPK ke PNS. Simak selengkapnya!
1. Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
Terdapat 655 pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu.
Ratusan pegawai non-ASN itu masuk kategori honorer non-database BKN.
Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan menegaskan pihaknya belum memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan kepada 655 honorer tersebut.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
2. Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai UMK, Anggaran Aman Hingga Beberapa Tahun
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (20/11) tentang info terbaru soal kematian Dosen UNTAG, nasib honorer nondatabase BKN menunggu, hingga Kepala BKN menyimak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Info Terbaru Patung Soekarno Rusak Tertimpa Tenda Pelantikan PPPK Paruh Waktu
- Wacana Resentralisasi Pendidikan Menguat, Masalah PPPK juga Menjadi Alasan
- Perempuan Guru PPPK Tewas di Kamar Kos, Diduga Korban Pembunuhan
- Selama Ini Ada Dualisme, Wamendikdasmen Usul Tata Kelola Guru Diurus Pemerintah Pusat Saja
- Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
- Kepala BKN Singgung Aspirasi Alih Status PPPK ke PNS, Simak Baik-baik ya