5 Berita Terpopuler: Instruksi Penting untuk PNS, PPPK, dan Tenaga Kontrak muncul, Sudah Ada Kepastian untuk P3K PW?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/7) tentang instruksi penting untuk PNS, PPPK, dan tenaga kontrak muncul, sudah ada kepastian untuk P3K PW di Tidore, hingga ada info dari KPK soal rumah Febrie Adriansyah. Simak selengkapnya!
1. Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Jaksa Agung Sudah Tahu
Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah menerima pengunduran diri Febrie pada Sabtu (11/7).
“Ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum,” tutur Anang dalam video singkat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Jaksa Agung Sudah Tahu
2. Info KPK soal Rumah Jampidsus di Sentul, Oalah
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/7) tentang instruksi penting untuk PNS, PPPK, dan tenaga kontrak muncul, sudah ada kepastian untuk P3K PW di Tidore
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