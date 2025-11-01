menu
5 Berita Terpopuler: Istana Sebut Pengangkatan Guru Madrasah Jadi PPPK Rumit, Limpahkan Saja ke Kemendikdasmen, Ada Peluang?

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Setneg) Juri Ardiantoro (tengah) menyampaikan keterangan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (30/10/2025), merespons tuntutan empat organisasi guru yang menggelar unjuk rasa di Jakarta. (ANTARA/HO-Pri)

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (31/10) tentang istana sebut pengangkatan guru madrasah jadi PPPK rumit, persoalan guru madrasah sebaiknya dilimpahkan kepada Kemendikdasmen, hingga ada peluang Farhan diperiksa Kejaksaan. Simak selengkapnya.

1. Gegap Gempita Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu, SK dan SPMT Bisa Diunduh melalui SIMPEG

Ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, menerima SK pengangkatan pada Kamis (30/10). 

Total, ada 1.875 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Probolinggo yang resmi menyandang status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Wali Kota Probolinggo Aminuddin didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) tersebut kepada ribuan PPPK Paruh Waktu di Gelanggang Olahraga (GOR) Mastrip Kedopok, Kamis petang.

2. Istana Sebut Pengangkatan Guru Madrasah Jadi PPPK Rumit, Begini Masalahnya

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (31/10) tentang istana sebut pengangkatan guru madrasah jadi PPPK rumit, persoalan guru madrasah sebaiknya dilimpahkan

