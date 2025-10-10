menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Istana Sudah Mendengar Permintaan PPPK & Honorer, Sejumlah Menteri Rapat, Siap-Siap Ya!

5 Berita Terpopuler: Istana Sudah Mendengar Permintaan PPPK & Honorer, Sejumlah Menteri Rapat, Siap-Siap Ya!

5 Berita Terpopuler: Istana Sudah Mendengar Permintaan PPPK & Honorer, Sejumlah Menteri Rapat, Siap-Siap Ya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (dua kanan) menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/10) tentang istana sudah mendengar mendengar PPPK & honorer, sejumlah menteri rapat dengan DPR, hingga honorer siluman siap-siap dianulir. Simak selengkapnya!

1. Honorer Siluman Menunggu NIP PPPK Paruh Waktu, Siap-siap Saja ya

Para honorer siluman sebaiknya menyiapkan mental jika ternyata tidak masuk daftar penerima NIP PPPK Paruh Waktu. 

Baca Juga:

Bahkan, honorer siluman yang telanjur mendapatkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu, SK-nya pun bakal dianulir. 

Terutama para honorer siluman di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Honorer Siluman Menunggu NIP PPPK Paruh Waktu, Siap-siap Saja ya

2. TKD Dipangkas Pemda Megap-megap, Status PPPK Paruh Waktu Hanya Sebentar?

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (9/10) tentang istana sudah mendengar mendengar PPPK & honorer, sejumlah menteri rapat dengan DPR, hingga honorer siluman

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI