5 Berita Terpopuler: Jokowi Marah, Prabowo Melanggar Undang-Undang, Akan Jadi Masalah untuk Pencalonan 2029

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (11/10) tentang Jokowi dinilai marah karena Prabowo tidak membela Gibran, Prabowo melanggar undang-undang saat membentuk Watimpres, hingga ijazah Gibran akan menjadi masalah untuk pencalonan 2029. Simak selengkapnya!

1. Mahfud MD Sebut Pembentukan Wantimpres oleh Prabowo Melanggar Undang-Undang

Eks Menteri Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menyebut pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto melanggar undang-undang.

Menurut Mahfud, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, Wantimpres harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak presiden dilantik.

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Mahfud MD Sebut Pembentukan Wantimpres oleh Prabowo Melanggar Undang-Undang

2. Pengamat: Bisa Jadi Jokowi Marah kepada Prabowo yang tak Membela Gibran Soal Ijazah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaknai perubahan sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait keberlanjutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai tanda kemarahan.