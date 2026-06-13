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5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN Capai 6,7 Juta, P3K Teknis dari Satpol PP Seharusnya PNS, Forum Komunikasi Punya Usul

5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN Capai 6,7 Juta, P3K Teknis dari Satpol PP Seharusnya PNS, Forum Komunikasi Punya Usul
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Jumlah PNS dan PPPK di Indonesia mencapai 6,7 juta, BKN menggencarkan digitalisasi manajemen ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (12/6) tentang jumlah ASN mencapai 6,7 juta, PPPK teknis dari Satpol seharusnya jadi PNS, hingga Ketua Forum ASN komunikasi punya usul untuk tuntutan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Ketum Forum Komunikasi ASN PPPK: Alhamdulillah Banget Usulan Kami Diterima

Heti Kustrianingsih mengaku senang Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan MenPANRB Rini Widyantini pada Senin (8/6) mengakomodir tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

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Heti yang merupakan Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) dan Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Serang itu mengatakan, hal paling menggembirakan ialah gaji PPPK diusulkan ditanggung APBN.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ketum Forum Komunikasi ASN PPPK: Alhamdulillah Banget Usulan Kami Diterima

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2. Demo Mahasiswa Hari Ini, Beberapa Titik di Jakarta Berpotensi Macet Parah

Warga masyarakat yang beraktivitas di wilayah Ibu Kota perlu mengetahui informasi mengenai rencana aksi demo mahasiswa hari ini Jumat 12 Juni 2026. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (12/6) tentang jumlah ASN mencapai 6,7 juta, PPPK teknis dari Satpol seharusnya jadi PNS

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