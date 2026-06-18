5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN PNS, PPPK, P3K PW Melonjak 57%, Semoga Gajinya Masuk APBN, Penting Demi APBD
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (17/6) tentang jumlah ASN PNS-PPPK melonjak 57 persen, semoga gaji PPPK masuk APBN, hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor memberi imbauan penting demi APBD. Simak selengkapnya!
1. Herlambang: Semoga Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Segera di-APBN-kan
Keputusan raker Komisi II DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu di APBN jangan sekadar wacana.
Pemerintah dan DPR harus segera merealisasikannya agar sudah ada jaminan dalam pembayaran gaji.
"Semoga gaji PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu segera di-APBN-kan," kata Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2-I Tendik) Herlambang Susanto kepada JPNN, Rabu (17/6/2026). Baca Juga:
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Herlambang: Semoga Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Segera di-APBN-kan
2. Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (17/6) tentang jumlah ASN PNS-PPPK melonjak 57 persen, semoga gaji PPPK masuk APBN
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