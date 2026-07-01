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5 Berita Terpopuler: Jumlah Guru PNS dan PPPK Masih Kurang, Forum P3K Temui Dasco dan Mensesneg, Bakal Ada yang Pindah?

5 Berita Terpopuler: Jumlah Guru PNS dan PPPK Masih Kurang, Forum P3K Temui Dasco dan Mensesneg, Bakal Ada yang Pindah?
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5 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu bertemu Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, hasilnya positif.. Foto dokumentasi PPWI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/6) tentang jumlah guru PNS dan PPPK masih kurang, P3K apakah bakal pindah ke outsourcing, hingga lima forum P3K temui Mensesneg dan Dasco. Simak selengkapnya!

1. Jumlah Guru PNS dan PPPK Belasan Ribu, Masih Kurang, tetapi Enggak Boleh Rekrut Honorer

Jumlah guru PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai belasan ribu. 

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Meski demikian, Kabupaten Cianjur masih kekurangan guru. 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, mencatat ada kekurangan sekitar 1.100 guru untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga perlu dilakukan pemetaan guna menutupi kekurangan.

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Jumlah Guru PNS dan PPPK Belasan Ribu, Masih Kurang, tetapi Enggak Boleh Rekrut Honorer

2. Guru PPPK PW Kaget Lihat Rekening Koran, Gaji Tertera Rp4 Juta, Diterima Seiprit

5 berita terpopuler berita terpopuler sepanjang Selasa (30/6) tentang jumlah guru PNS dan PPPK masih kurang, P3K apakah bakal pindah ke outsourcing

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