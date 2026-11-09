5 Berita Terpopuler: Jutaan Guru Honorer jadi PPPK, Tak Perlu Ikut Demo 10 November, Tinggal Tunggu Juknis Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (8/11) tentang jutaan guru honorer jadi PPPK, P3K dan PPPK paruh waktu tidak perlu ikut demi, hingga tunggu juknis pengalihan PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh. Simak selengkapnya!

1. Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu tak Ikut Aksi 10 November, Faisol: Pemerintah Sudah Jawab

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu hingga honorer yang tergabung dalam Aliansi R2 R3 Indonesia diserukan untuk tidak ikut demo 10 November 2026.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika meminta para PPPK, PPPK paruh waktu hingga honorer tersebut mengawal kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah dan DPR RI pada Jumat 6 November 2026 lalu.

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Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu tak Ikut Aksi 10 November, Faisol: Pemerintah Sudah Jawab

2. Jutaan Guru Honorer jadi PPPK, Nunuk Suryani: Tidak Perlu Menunggu Sampai Sempurna

Ikatan Guru Indonesia (IGI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dinilai melakukan transformasi tata kelola guru melalui peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, dan kompetensi tenaga pendidik.