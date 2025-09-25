menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Buat PPPK dan PNS, Gaji ASN Bakal Naik, Jangan Sampai Hilang Kontak

5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Buat PPPK dan PNS, Gaji ASN Bakal Naik, Jangan Sampai Hilang Kontak

5 Berita Terpopuler: Kabar Baik Buat PPPK dan PNS, Gaji ASN Bakal Naik, Jangan Sampai Hilang Kontak
Setelah pengisian DRH PPPK Paruh Waktu ialah usul penetapan NIP. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (24/9) tentang kabar baik buat PPPK dan PNS, gaji ASN bakal naik tetapi honorer tidak, hingga jangan sampai hilang kontak seperti yang tak mengisi DRH. Simak selengkapnya!

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Lagi, Ini Jadwal Terbarunya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memperpanjang jadwal pengisian DRH PPPK paruh waktu. 

Seharusnya, pengisian daftar riwayat hidup (DRH) ditutup pada 22 September.

Namun, BKN kembali memperpanjang jadwal untuk yang ketiga kalinya menjadi 27 September. 

Perpanjangan tersebut tertuang dalam surat Nomor: 14120/B-KS.04.01/SD/D/2025 tertanggal 23 September. Suratnya juga ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Lagi, Ini Jadwal Terbarunya

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (24/9) tentang kabar baik buat PPPK dan PNS, gaji ASN bakal naik tetapi honorer tidak, hingga jangan sampai hilang kontak

