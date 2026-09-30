5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pusat Mulai 2027, BKN Siapkan Pengembangan Karier ASN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (29/9) tentang kabar baik untuk seluruh PPPK, gaji akan ditanggung pemerintah pusat mulai 2027, hingga BKN siapkan skema pengembangan karier ASN. Simak selengkapnya!

1. Kabar Baik, Seluruh PPPK Diminta Mengikuti setiap Tahapan dengan Tertib

Sebanyak 895 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu mendapatkan perpanjangan kontrak.

Penandatanganan perpanjangan kontrak kerja PPPK dilakukan di Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (28/9).

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi para pegawai untuk melanjutkan pengabdian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan di Jakarta, Senin. Baca Juga:

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Kabar Baik, Seluruh PPPK Diminta Mengikuti setiap Tahapan dengan Tertib

2. Resmi, Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pemerintah Pusat Mulai 2027, Anggaran Rp 23 Triliun