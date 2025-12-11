5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk Honorer Gagal PPPK, KemenPANRB Siapkan CPNS Jalur Khusus, Silakan Disimak
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (10/12) tentang alhamdulillah honorer gagal PPPK tetap dapat gaji RP 1,5 juta, KemenPANRB telah menetapkan kebutuhan CPNS jalur honorer, hingga simak usulan skema baru gaji PPPK. Simak selengkapnya!
1. Komisi II DPR Usul soal Skema Anggaran Gaji PPPK, Silakan Disimak
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah memprioritaskan para guru honorer yang sudah lama mengabdi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tentu kita (Komisi II DPR) juga meminta agar prioritas penetapan PPPK diberikan kepada mereka yang sudah memiliki rekam jejak pendidikan yang cukup lama,” kata Dede Yusuf di Sumedang, Selasa (9/12).
Dia menegaskan, langkah tersebut penting untuk diperhatikan agar dapat menciptakan keadilan dalam pengangkatan ASN PPPK.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Komisi II DPR Usul soal Skema Anggaran Gaji PPPK, Silakan Disimak
2. Alhamdulillah, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Tetap Bekerja, Gaji Rp1,5 Juta
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (10/12) tentang alhamdulillah honorer gagal PPPK tetap dapat gaji RP 1,5 juta, KemenPANRB telah menetapkan kebutuhan CPNS
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pernyataan Kepala BKN soal Penilaian Kinerja ASN, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu
- Ingat ya, Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai SPMT
- Wali Kota Menyinggung Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu di Daerah Lain
- KemenPANRB Tetapkan Kebutuhan CPNS Jalur Honorer, Tes Sebentar Lagi
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Hanya Setahun, Nasib Honorer Gagal Juga Sudah Diputuskan, Ayo Banyak Bersyukur
- Bupati Blak-blakan Mengaku Berat Melantik PPPK Formasi 2024 Tahap 2