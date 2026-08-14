5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, BKN Ungkap 1.147 PPPK Paruh Waktu Sudah Diangkat, Pemda Sudah Menghitung Duit

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/8) tentang kabar gembira untuk ASN, BKN ungkap 1.147 PPPK Paruh Waktu sudah diangkat, hingga pemda sudah menghitung uang untuk alih status guru PPPK dan P3K. Simak selengkapnya!

1. Kabar Gembira untuk PNS, PPPK, P3K Paruh Waktu, dan PJLP, tetapi Tidak Semua

Berikut ini kabar gembira bagi ASN PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan Pegawai Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di Jakarta.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan sosialisasi program rumah bersubsidi bagi ASN PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan PJLP.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany mengatakan program rumah bersubsidi tersebut merupakan kerja sama dengan pihak swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian yang layak, aman, nyaman, dan terjangkau bagi pegawai.

Selengkapnya di Bawah:

Kabar Gembira untuk PNS, PPPK, P3K Paruh Waktu, dan PJLP, tetapi Tidak Semua

2. BKN: 1.147 PPPK Paruh Waktu Sudah Diangkat PPPK Penuh