5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira dari Bu Rini, Ada 6 Poin Keputusan, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat P3K Bertahap?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (8/6) tentang kabar gembira dari bu Rini untuk PNS dan PPPK, ada enam poin keputusan hasil pertemuan DPR-pemerintah, hingga PPPK PW bisa diangkat P3K secara bertahap. Simak selengkapnya!
1. Kabar Gembira dari Bu Rini untuk PNS dan PPPK Peserta Program Ini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan program latihan dasar militer (Latsarmil) komponen cadangan (Komcad) akan mempengaruhi jenjang karier ASN PNS dan PPPK peserta kegiatan tersebut.
Alasannya, menurut Rini, nilai-nilai yang ditanamkan selama latsarmil komcad memperkuat jati diri dan karakter ASN sebagai pelayan masyarakat.
Karena itu, Rini Widyantini menegaskan pelatihan dasar militer ini sebagai investasi pada kualitas dan karakter sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan peran ASN ke depan.
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Kabar Gembira dari Bu Rini untuk PNS dan PPPK Peserta Program Ini
2. MenPANRB Rini: PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat P3K Secara Bertahap
5 berita terpopuler sepanjang Senin (8/6) tentang kabar gembira dari bu Rini untuk PNS dan PPPK, ada enam poin keputusan hasil pertemuan DPR-pemerintah
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