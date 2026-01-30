5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Dimulai Bertahap

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (29/1) tentang kabar gembira untuk PNS, PPPK & honorer, pengangkatan PPPK paruh waktu ke full time dimulai tahun ini, hingga publik marah soal kasus korban jambret jadi tersangka. Simak selengkapnya!

1. Tahun Ini Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Dimulai Bertahap, Alhamdulillah

Tahun ini pengangkatan PPPK paruh waktu ke full time dimulai secara bertahap. Instansi pusat dan daerah pun sudah ada yang mengajukan usulan kebutuhan PPPK full time.

"Alhamdulillah ada kabar baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) soal peningkatan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu," kata Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Kamis (29/1/2026).

2. Kabar Gembira untuk Guru dan Dosen PNS, PPPK, Honorer

Berikut ini kabar gembira bagi para guru dan dosen di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Sertifikasi Dosen pada 2025.