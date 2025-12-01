menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Faqih Mengucap Alhamdulillah, Sudah Sangat Tepat

5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Faqih Mengucap Alhamdulillah, Sudah Sangat Tepat

5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Faqih Mengucap Alhamdulillah, Sudah Sangat Tepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (30/11) tentang kabar gembira alih status PPPK ke PNS, Faqih mengucapkan alhamduillah atas pelantikan PPPK paruh waktu, hingga penangkapan bos PT Djarum dinilai sangat tepat. Simak selengkapnya! 

1. Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Bukan Hanya Guru

Berikut ini kabar gembira terkait aspirasi alih status PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Baca Juga:

Tuntutan alih status tersebut belakangan menguat bersamaan dengan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan mendukung dan turut memperjuangkan alih status PPPK ke PNS.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Bukan Hanya Guru

2. Inilah Jumlah PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Satu Provinsi, Faqih Mengucap Alhamdulillah

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (30/11) tentang kabar gembira alih status PPPK ke PNS, Faqih mengucapkan alhamduillah atas pelantikan PPPK paruh waktu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI