5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Faqih Mengucap Alhamdulillah, Sudah Sangat Tepat
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (30/11) tentang kabar gembira alih status PPPK ke PNS, Faqih mengucapkan alhamduillah atas pelantikan PPPK paruh waktu, hingga penangkapan bos PT Djarum dinilai sangat tepat. Simak selengkapnya!
1. Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Bukan Hanya Guru
Berikut ini kabar gembira terkait aspirasi alih status PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tuntutan alih status tersebut belakangan menguat bersamaan dengan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan mendukung dan turut memperjuangkan alih status PPPK ke PNS.
2. Inilah Jumlah PPPK Paruh Waktu Terbanyak di Satu Provinsi, Faqih Mengucap Alhamdulillah
