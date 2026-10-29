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5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Honorer & PPPK Paruh Waktu, BKN Punya Info Regulasi Alih Status

5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Honorer & PPPK Paruh Waktu, BKN Punya Info Regulasi Alih Status
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Guru PPPK penuh waktu dialihkan menjadi ASN pusat pada 2027. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (28/10) tentang kabar gembira untuk guru honorer dan PPPK paruh waktu, BKN punya info terkait regulasi alih status, hingga Dirjen Nunuk sebut saat ini guru PPPK penuh waktu dan honorer masih jadi pegawai pemda. Simak selengkapnya!

1. BKN Kasih Info soal Perkembangan Terkini Penyusunan Regulasi Alih Status PPPK, Cermati

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan informasi perkembangan terkini penyusunan regulasi alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh

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Regulasi itu akan menjawab kegundahan hati PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu yang menantikan peningkatan status. 

Wakil Kepala BKN Suharmen mengungkapkan penyusunan regulasi alih status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tengah berproses.

Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

BKN Kasih Info soal Perkembangan Terkini Penyusunan Regulasi Alih Status PPPK, Cermati

2. Dirjen Nunuk: Itu yang Harus Ditegaskan kepada Pemda dan PPPK Penuh Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (28/10) tentang kabar gembira untuk guru honorer dan PPPK paruh waktu, BKN punya info terkait regulasi alih status

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