5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Negeri & Swasta, Ketimpangan Sosial Telah Disorot, Dikawal Ketat

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (8/12) tentang kabar gembira untuk semua guru, ketimpangan sosial telah disorot di tengah masifnya pengerukan SDA, hingga demo di Monas bakal dikawal ketat. Simak selengkapnya!

1. Kabar Gembira untuk Guru Negeri & Swasta termasuk Honorer, Alhamdulillah

Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis atau MBG diperluas, termasuk guru di sekolah negeri dan swasta, serta honorer.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penduduk lanjut usia, pemulung, anak jalanan, hingga seluruh masyarakat kategori miskin akan menerima MBG.

Nanik menjelaskan, kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025 yang menyatakan bahwa penerima manfaat MBG semakin diperluas.

2. Bupati Aceh Selatan Umrah Ketika Wilayah Terdampak Banjir, Prabowo: Copot Langsung