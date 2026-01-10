5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, tetapi BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji, Coba Dicek Ya!
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (9/1) tentang kabar gembira untuk PPPK penuh waktu, BKN ungkap solusi pembayaran gaji, hingga coba cek gaji yang sudah cair. Simak selengkapnya!
1. 2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK
Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, memberhentikan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS yang mangkir dari tugas.
Bahkan, satu PNS mangkir kerja lebih satu tahun.
"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di Bangli, Bali, Kamis (8/1).
Baca Selengkapnya, di Bawah:
2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK
2. PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (9/1) tentang kabar gembira untuk PPPK penuh waktu, BKN ungkap solusi pembayaran gaji, hingga coba cek gaji yang sudah cair
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ribuan PPPK Mendapat Pelatihan, Ada Materi Kurikulum Berbasis Cinta
- Jumlah Guru PNS & PPPK di Kabupaten Bandung Jomplang Banget, Itu pun Masih Kurang
- Pengamat: Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal, Perlu Diperkuat Pengawasan Kultural
- PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK
- BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Pemda Seharusnya Tidak Kesulitan
- Bupati Perpanjang Masa Tugas 258 PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer Diminta Bersabar