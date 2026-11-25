5 Berita Terpopuler: Kado HGN 2026, Besaran TPP PPPK Tiga Kali PNS, Bisa Ikut Seleksi CPNS 2026-2027
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (24/11) tentang seluruh guru PPPK tanpa batasan usia bisa ikut CPNS, besaran TPP PPPK tiga kali PNS, hingga BKN buka data soal PPPK jadi CPNS. Simak selengkapnya!
1. Kado HGN 2026, Seluruh Guru PPPK Tanpa Batasan Usia Bisa Ikut Seleksi CPNS
Seluruh guru PPPK tanpa batasan usia bisa ikut seleksi CPNS 2027.
Selain itu, bagi guru non-ASN usia di bawah 35 tahun mengikuti tes CPNS.
Jika guru non-ASN yang tidak lulus tes CPNS tetap diberi kesempatan bekerja sampai pensiun.
Kabar gembira tersebut termaktub dalam salinan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang akan dibacakan pada Rabu, 25 November.
Selengkapnya di Bawah:
Kado HGN 2026, Seluruh Guru PPPK Tanpa Batasan Usia Bisa Ikut Seleksi CPNS
5 berita terpopuler berita terpopuler sepanjang Selasa (24/11) tentang seluruh guru PPPK tanpa batasan usia bisa ikut CPNS, besaran TPP PPPK tiga kali PNS, hing
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