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5 Berita Terpopuler: Kebijakan Terbaru Presiden soal Guru PPPK-Honorer, Pengangkatan PNS Pakai Syarat, Pola Efektivitas

5 Berita Terpopuler: Kebijakan Terbaru Presiden soal Guru PPPK-Honorer, Pengangkatan PNS Pakai Syarat, Pola Efektivitas
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (26/9) tentang kebijakan terbaru Prabowo soal Guru PPPK dan honorer, pengangkatan PNS pakai syarat, hingga KSP Siap Kawal Pembangunan Kawasan dan Efektivitas Pos Lintas Batas Negara. Simak selengkapnya!

1. Kebijakan Terbaru Presiden Prabowo soal Guru PPPK, Honorer, Murid TK Mendapat PIP Sebegini

Berikut ini penjelasan terbaru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis. 

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Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo menghendaki Pendidikan gratis sejak taman kanak-kanak atau TK. 

“Dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Mendikdasmen Muti di Jakarta pada Jumat (25/9).

Adapun, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya juga akan memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku

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Kebijakan Terbaru Presiden Prabowo soal Guru PPPK, Honorer, Murid TK Mendapat PIP Sebegini

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (26/9) tentang kebijakan terbaru Prabowo soal Guru PPPK dan honorer, pengangkatan PNS pakai syarat

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