jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (27/8) tentang aktivis masyarakat Pati kecewa kepada Puan, pengangkatan PPPK paruh waktu bakal lambat, hingga Prabowo diminta menerapkan Sila Kelima Pancasila. Simak selengkapnya!

1. Penyelesaian PPPK & P3K Paruh Waktu, Presiden Prabowo Diminta Terapkan Sila Kelima Pancasila

Koordinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden mengingatkan Presiden Prabowo Subianto menerapkan sila kelima Pancasila dalam menyelesaikan masalah PPPK dan P3K paruh waktu.

Dia menyampaikan imbauan ini setelah melihat perkembangan di lapangan.

Amaden menjelaskan kebijakan pemerintah yang mengangkat PPPK paruh waktu menjadi P3K penuh waktu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Namun, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui mekanisme seleksi pada awal 2027 menimbulkan protes.

"Kami merasakan ketidakadilan sesuai sila kelima Pancasila, PPPK penuh waktu pakai seleksi untuk diangkat jadi PNS, padahal PPPK penuh waktu sudah diobservasi oleh Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan sudah dites lagi," kata Amaden kepada JPNN, Kamis (27/8).

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Penyelesaian PPPK & P3K Paruh Waktu, Presiden Prabowo Diminta Terapkan Sila Kelima Pancasila