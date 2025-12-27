menu
5 Berita Terpopuler: Kelompok Pembawa Bendera GAM Dibubarkan, SBY Angkat Bicara, Tidak Tegas!

5 Berita Terpopuler: Kelompok Pembawa Bendera GAM Dibubarkan, SBY Angkat Bicara, Tidak Tegas!

5 Berita Terpopuler: Kelompok Pembawa Bendera GAM Dibubarkan, SBY Angkat Bicara, Tidak Tegas!
Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran saat bernegosiasi untuk membubarkan aksi massa pembawa bendera GAM, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). (ANTARA/HO/Korem Lilawangsa)

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (26/12) tentang kelompok pembawa bendera GAM dibubarkan, SBY angkat bicara soal penanganan banjir Sumatra, hingga Farhan tindak tegas parkir liar di Bandung. Simak selengkapnya! 

1. Parkir Liar di Kawasan Asia Afrika Bandung, Wali Kota Farhan Menindak Tegas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menertibkan praktik parkir liar di kawasan wisata Asia Afrika pada Kamis (25/12) malam. 

Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar serta menindak pungutan liar yang meresahkan warga, terutama di kawasan wisata dan bersejarah. 

Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan ratusan sepeda motor terparkir di atas trotoar, tepatnya di depan Gedung Merdeka.

2. Kelompok Pembawa Bendera GAM di Lhokseumawe Dibubarkan TNI AD, Ada yang Bawa Pistol

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (26/12) tentang kelompok pembawa bendera GAM dibubarkan, SBY angkat bicara soal penanganan banjir Sumatra

