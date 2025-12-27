5 Berita Terpopuler: Kelompok Pembawa Bendera GAM Dibubarkan, SBY Angkat Bicara, Tidak Tegas!
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (26/12) tentang kelompok pembawa bendera GAM dibubarkan, SBY angkat bicara soal penanganan banjir Sumatra, hingga Farhan tindak tegas parkir liar di Bandung. Simak selengkapnya!
1. Parkir Liar di Kawasan Asia Afrika Bandung, Wali Kota Farhan Menindak Tegas
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menertibkan praktik parkir liar di kawasan wisata Asia Afrika pada Kamis (25/12) malam.
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar serta menindak pungutan liar yang meresahkan warga, terutama di kawasan wisata dan bersejarah.
Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan ratusan sepeda motor terparkir di atas trotoar, tepatnya di depan Gedung Merdeka.
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Parkir Liar di Kawasan Asia Afrika Bandung, Wali Kota Farhan Menindak Tegas
2. Kelompok Pembawa Bendera GAM di Lhokseumawe Dibubarkan TNI AD, Ada yang Bawa Pistol
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (26/12) tentang kelompok pembawa bendera GAM dibubarkan, SBY angkat bicara soal penanganan banjir Sumatra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SBY Komentari Penanganan Bencana Sumatra, Begini Kalimatnya
- Kemdiktisaintek Bakal Merekrut 47 Ribu Dosen CPNS, PNS Pensiun Dikaryakan di PTS
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, PPPK jadi PNS Bukan Hal Mustahil, Jangan Hanya Dipandang sebagai Pekerjaan
- 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Berat, Nasib Honorer Non-Database BKN Disinggung, Tidak Ada Rekrutmen PPPK Semuanya PNS
- 5 Berita Terpopuler: Bakal Ada Relokasi Guru PPPK, Honorer K2 yang Tak Lulus Verifikasi Bagaimana? Hashim Bilang Begini
- Kekurangan Dosen Meningkat, Kemdiktisaintek Siap Rekrut CPNS Baru, PMDSU Berpeluang