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5 Berita Terpopuler: Kemendagri Panggil 10 Pimpinan Forum P3K & PPPK Paruh Waktu, Demo Tetap Digelar 7 September

5 Berita Terpopuler: Kemendagri Panggil 10 Pimpinan Forum P3K & PPPK Paruh Waktu, Demo Tetap Digelar 7 September
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Pertemuan dengan Kemendagri terkait pemetaan mitigasi dan pengamanan aksi 7 September 2026 serta penyampaian empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu. Foto dok. AP3KI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (3/9) tentang persoalan tak kunjung usai soal rokok, Kemendagri panggil 10 pimpnan forum P3K dan PPPK paruh waktu, hingga demo tetap digelar 7 September dengan empat tuntutan. Simak selengkapnya!

1. Kemendagri Panggil 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Demo 7 September Batal?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu. Pertemuan berlangsung pagi ini (3/9) pukul 08.00 WIB. 

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Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengungkapkan, adanya pertemuan hari ini berawal ketika ditelepon dirjen Polhukam Kemendagri pada Senin, 31 Agustus 2026. 

Tujuannya minta berkoordinasi untuk 7 September nanti.

Selengkapnya di Bawah:

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Kemendagri Panggil 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Demo 7 September Batal?

2. Fadlun: 10 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Tetap Demo 7 September Bawa 4 Tuntunan

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (3/9) tentang Kemendagri panggil 10 pimpnan forum P3K dan PPPK paruh waktu, demo tetap digelar 7 September

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