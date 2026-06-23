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5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN, Keputusan Penting Terungkap, PPPK Bisa Setara PNS?

5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN, Keputusan Penting Terungkap, PPPK Bisa Setara PNS?
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Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjawab rasa penasaran PPPK Paruh Waktu soal THR 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (22/6) tentang Kepala BKN bicara soal manajemen ASN termasuk PPPK, ada keputusan penting untuk ASN, hingga cara agar PPPK bisa setara PNS. Simak selengkapnya!

1. Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN Termasuk PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada penyempurnaan kebijakan terkait ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

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Saat ini, kata Prof. Zudan, jumlah ASN baik PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu mencapai sekitar 6,7 juta. 

Itu sebabnya perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan manajemen ASN yang makin modern, akuntabel, dan berbasis data.  

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN Termasuk PPPK

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5 berita terpopuler sepanjang Senin (22/6) tentang Kepala BKN bicara soal manajemen ASN termasuk PPPK, ada keputusan penting untuk ASN

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