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5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Bukti Keberpihakan Prabowo terhadap Pendidikan

5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Bukti Keberpihakan Prabowo terhadap Pendidikan
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Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh Bicara soal pensiun ASN, cermati baik-baik dan jangan gegabah. Foto Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (2/11) tentang Kepala BKN bicara soal pensiun ASN, Kemendikdasmen sodorkan bukti keberpihakan Prabowo pada pendidikan, hingga Komnas HAM sesalkan penggeledahan ponpes. Simak selengkapnya!

1. Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Cermati Baik-Baik, Jangan Gegabah

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terburu-buru membuka usaha baru menjelang masa pensiun.

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Pasalnya, bisnis yang tidak diperhitungkan dengan matang berisiko menguras tabungan yang seharusnya digunaBkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun. Menurut Zudan, menjaga stabilitas pendapatan menjadi salah satu hal terpenting bagi ASN yang akan mengakhiri masa tugasnya. 

Selengkapnya di Bawah:

Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Cermati Baik-Baik, Jangan Gegabah

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2. Mabes Polri Dalami Tindakan Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo

Mabes Polri memastikan bakal mendalami keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

5 berita terpopuler sepanjang Senin (2/11) tentang Kepala BKN bicara soal pensiun ASN, Kemendikdasmen sodorkan bukti keberpihakan Prabowo pada pendidikan

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