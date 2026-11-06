jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/11) tentang pemda memikirkan kesejahteraan PPPK, tidak semua berdemo pada 10 November, hingga ada kata melumpuhkan dalam penyadapan presiden. Simak selengkapnya!

1. Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai

Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Forum Tendik Indonesia (FTI) menolak demo 10 November.

Mereka memilih berjuang mendapatkan status PPPK dengan menggunakan cara damai

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Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai

2. Ini Salah Satu Bukti Pemda Juga Memikirkan Kesejahteraan PPPK, Bukan Hanya PNS

Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian kepada para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum memiliki rumah.