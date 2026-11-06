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5 Berita Terpopuler: Kesejahteraan PPPK Terus Dipikirkan, tetapi Tidak Semua lewat Demo 10 November, Ada Kata Melumpuhkan

5 Berita Terpopuler: Kesejahteraan PPPK Terus Dipikirkan, tetapi Tidak Semua lewat Demo 10 November, Ada Kata Melumpuhkan
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Guru ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/11) tentang pemda memikirkan kesejahteraan PPPK, tidak semua berdemo pada 10 November, hingga ada kata melumpuhkan dalam penyadapan presiden. Simak selengkapnya!

1. Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai

Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Forum Tendik Indonesia (FTI) menolak demo 10 November. 

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Mereka memilih berjuang mendapatkan status PPPK dengan menggunakan cara damai

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Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai

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2. Ini Salah Satu Bukti Pemda Juga Memikirkan Kesejahteraan PPPK, Bukan Hanya PNS

Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian kepada para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum memiliki rumah.

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (5/11) tentang pemda memikirkan kesejahteraan PPPK, tidak semua berdemo pada 10 November

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