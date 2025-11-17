5 Berita Terpopuler: Ketum Aliansi R2 R3 Bersuara, Tolong Selamatkan Guru Honorer dari PHK
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (16/11) tentang Ketum Aliansi R2 R3 bersuara, tolong selamatkan guru honorer dari PHK, hingga tolong taati putusan MK terkait polisi aktif yang tak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Simak selengkapnya!
1. Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodik
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan guru honorer yang masuk data pokok kependidikan (dapodik) akan mendapatkan afirmasi dari pemerintah.
Afirmasi tersebut, baik berupa peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi guru honorer.
"Semua guru honorer maupun, ASN baik PNS dan PPPK harus masuk Dapodik," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN, Minggu (16/11).
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodi
2. Ketum Aliansi R2 R3: Kalau Honorer Jadi PNS, Lucinta Luna Bisa Hamil
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (16/11) tentang Ketum Aliansi R2 R3 bersuara, tolong selamatkan guru honorer dari PHK, hingga tolong taati putusan MK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Jaminan Tugas Pendidik, Perda Pelindungan Guru di Bogor Disahkan
- Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodik
- 5 Berita Terpopuler: Informasi dari Purbaya, Sebegini Formasi CPNS 2026 Lulusan SMA Jalur Umum, Prabowo Diminta Bertindak
- Menyelamatkan Guru Berarti Peduli Pada Bangsa
- Ketua Korpri Bogor Minta PPPK Paruh Waktu Tak Tergiur Menggadaikan SK
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Minta Perpanjangan Masa Kontrak Kerja, 4 Poin Penting Pendapat Prof Yusril, Jangan Kaget Ya!