5 Berita Terpopuler: Ketum Aliansi R2 R3 Bersuara, Tolong Selamatkan Guru Honorer dari PHK

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (16/11) tentang Ketum Aliansi R2 R3 bersuara, tolong selamatkan guru honorer dari PHK, hingga tolong taati putusan MK terkait polisi aktif yang tak boleh lagi menduduki jabatan sipil. Simak selengkapnya!

1. Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan guru honorer yang masuk data pokok kependidikan (dapodik) akan mendapatkan afirmasi dari pemerintah.

Afirmasi tersebut, baik berupa peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi guru honorer.

"Semua guru honorer maupun, ASN baik PNS dan PPPK harus masuk Dapodik," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN, Minggu (16/11).

2. Ketum Aliansi R2 R3: Kalau Honorer Jadi PNS, Lucinta Luna Bisa Hamil