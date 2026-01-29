5 Berita Terpopuler: Konsolidasi Nasional PPPK Lintas Profesi, Kepala BKN Merespons, PNS hingga Paruh Waktu Setara!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (28/1) tentang konsolidasi nasional PPPK lintas profesi digelar besok, Kepala BKN merespons banyak keluhan soal penempatan PPPK, hingga PNS, PPPK, dan paruh waktu setara. Simak selengkapnya!

1. 30 Januari Konsolidasi Nasional PPPK Lintas Profesi, Ini Empat Agenda Utamanya

Konsolidasi nasional PPPK lintas profesi akan digelar pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di Jakarta.

Konsolidasi nasional ini melibatkan 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP).

Ketua Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, 16 forum PPPK lintas profesi sepakat membahas empat agenda utama.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

30 Januari Konsolidasi Nasional PPPK Lintas Profesi, Ini Empat Agenda Utamanya

2. Bea Cukai Juanda Bekali CPMI yang Hendak ke Luar Negeri dengan Pengetahuan Penting Ini