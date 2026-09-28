5 Berita Terpopuler: Kontrak 3.214 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ada PNS & P3K Minta Dimutasi, Bakal Mogok Mengajar?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (27/9) tentang kontrak 3.214 PPPK paruh waktu diperpanjang, PNS dan P3K minta dimutasi, hingga bakal banyak guru mogok mengajar karena syarat pengangkatan PNS. Simak selengkapnya!
1. Kalimat Menteri Agus Andrianto Setelah Borok Lapas Cibinong Diumbar Ombudsman
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menyebut inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum baginya melakukan penertiban di lapas-lapas apabila ditemukan praktik menyimpang.
Agus juga tidak menutup diri terhadap informasi yang disampaikan Ombudsman maupun masyarakat.
Baginya, info itu menjadi bahan penting untuk memastikan apakah fasilitas yang tersedia di lingkungan lapas telah digunakan sesuai peruntukan.
"Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kami melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan," kata Menteri Imipas Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9).
Selengkapnya di Bawah:
Kalimat Menteri Agus Andrianto Setelah Borok Lapas Cibinong Diumbar Ombudsman
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (27/9) tentang kontrak 3.214 PPPK paruh waktu diperpanjang, PNS dan P3K minta dimutasi, hingga bakal banyak guru mogok
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