5 Berita Terpopuler: KPK Blak-blakan, 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim Diungkap, 3 Tokoh Besar Ikut Disebut
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (3/10) tentang KPK blak-blakan soal korupsi dana hibah Jatim, 21 tersangka korupsi dana hibah diungkap, tiga nama besar ikut terseret. Simak selengkapnya!
1. Lihat, Mereka Sudah Menerima SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Sebanyak 11 orang PPPK paruh waktu di lingkup Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Kamis (2/10).
Para penerima SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan tetap bertugas di Kanwil Kemenkum Sulut.
"Sebanyak 11 orang PPPK paruh waktu tersebut telah bergabung dan akan bertugas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, di Manado, Kamis.
2. Penempatan 74% Personel di Polri Dinilai Tidak Tepat
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (3/10) tentang KPK blak-blakan soal korupsi dana hibah Jatim, 21 tersangka korupsi dana hibah diungkap
