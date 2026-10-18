5 Berita Terpopuler: Kritik Mengalir, TPG Guru Honorer Mulai Cair Bertahap, Pendapatan Belum Tentu Naik

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (17/10) tentang kritik soal penyaluran gaji ASN via Kopdes mengalir, TPG guru honorer mulai cair bertahap, hingga pendapatan belum tentu naik. Simak selengkapnya!

1. Dirjen Nunuk: TPG Guru Honorer Mulai Cair Bertahap, Alhamdulillah

Kabar baik datang bagi para guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang tengah menantikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pembayaran TPG mulai diterima oleh sebagian guru secara bertahap.

"Alhamdulillah, ada sebagian guru sudah menerima TPG-nya," kata Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen Prof. Nunuk Suryani dalam pesan singkatnya, Sabtu (17/10).

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Dirjen Nunuk: TPG Guru Honorer Mulai Cair Bertahap, Alhamdulillah

2. PPPK Diharapkan Ikut Membendung Paham IRET