5 Berita Terpopuler:  Makin Panas! 20 Ribu PPPK Optimistis Diangkat PNS, Siapkan Kado Terindah di Puncak HGN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (28/11) tentang pertikaian PBNU makin panas, 20 ribu PPPK optimistis diangkat PNS, hingga guru honorer dan PPPK siapan kado terindah untuk Prabowo di puncak HGN Simak selengkapnya!

1. 20 Ribu PPPK Bakal Hadiri Silatnas Desember, Optimistis Diangkat PNS

Silaturahmi nasional (Silatnas) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang rencananya digelar pada Desember 2025 akan dihadiri 20 ribu orang. Silatnas ini menjadi puncak perjuangan PPPK menuju PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, sampai hari ini sudah 16 forum PPPK yang menyatakan siap bergabung dalam Silatnas.

Dia optimistis target massa 20 ribu orang bisa tercapai.

"Insyaallah 20 ribu PPPK akan bergabung dalam silatnas di Jakarta. Semuanya satu visi jadi PNS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (28/11).

