5 Berita Terpopuler: Makin Panas! 20 Ribu PPPK Optimistis Diangkat PNS, Siapkan Kado Terindah di Puncak HGN
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (28/11) tentang pertikaian PBNU makin panas, 20 ribu PPPK optimistis diangkat PNS, hingga guru honorer dan PPPK siapan kado terindah untuk Prabowo di puncak HGN Simak selengkapnya!
1. 20 Ribu PPPK Bakal Hadiri Silatnas Desember, Optimistis Diangkat PNS
Silaturahmi nasional (Silatnas) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang rencananya digelar pada Desember 2025 akan dihadiri 20 ribu orang. Silatnas ini menjadi puncak perjuangan PPPK menuju PNS.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, sampai hari ini sudah 16 forum PPPK yang menyatakan siap bergabung dalam Silatnas.
Dia optimistis target massa 20 ribu orang bisa tercapai.
"Insyaallah 20 ribu PPPK akan bergabung dalam silatnas di Jakarta. Semuanya satu visi jadi PNS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (28/11).
Baca Selengkapnya, di Bawah:
20 Ribu PPPK Bakal Hadiri Silatnas Desember, Optimistis Diangkat PNS
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (28/11) tentang pertikaian PBNU makin panas, 20 ribu PPPK optimistis diangkat PNS, hingga guru honorer dan PPPK siapan kado
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Bela Guru: Orang Tua! Kalau Guru Keras, Jangan-jangan Anakmu yang Nakal
- Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Mempertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
- Presiden Prabowo Ingatkan Para Guru Jangan Hanya Kejar Gelar
- Makin Panas! Setelah Gus Yahya Dilengserkan, Kini Gus Ipul Dicopot dari Sekjen PBNU
- Dibebaskan KPK, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Semringah, Lihat Ekspresinya
- 8.205 Honorer Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Minta Jaga Etika & Bijak Gunakan Medsos