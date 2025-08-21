menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Masih Ada Pemda Menunggu di Hari Terakhir Pengusulan PPPK, Masih Dianggap Beban Negara?

5 Berita Terpopuler: Masih Ada Pemda Menunggu di Hari Terakhir Pengusulan PPPK, Masih Dianggap Beban Negara?

5 Berita Terpopuler: Masih Ada Pemda Menunggu di Hari Terakhir Pengusulan PPPK, Masih Dianggap Beban Negara?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jadwal usulan pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ditutup 20 Agustus 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (20/8) tentang masih ada pemda yang menunggu arahan padahal usulan PPPK tinggal hari ini, guru masih dianggap beban negara? hingga gempa mengguncang Bekasi-Karawang. Simak selengkapnya!

1. Hari Ini Terakhir Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Masih Ada Pemda Tunggu Petunjuk Pusat

Hari ini 20 Agustus 2025 merupakan batas waktu instansi mengajukan usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Baca Juga:

Jadwal usulan kebutuhan atau formasi PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025.

Diketahui, SE tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu tersebut juga mengatur mekanisme atau teknis pengusulan.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Hari Ini Terakhir Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Masih Ada Pemda Tunggu Petunjuk Pusat

2. Ucapan Soal Guru Sebagai Beban Negara Viral, Sri Mulyani Merespons Begini

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (20/8) tentang masih ada pemda yang menunggu arahan padahal usulan PPPK tinggal hari ini, guru masih dianggap beban negara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI